Вау, какая: Елена Зеленская показала красивое фото в изысканном платье

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская сегодня, 12 мая, опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что ее проект по украинизации мировых памятников охватил 53 страны и 100 достопримечательностей, посещающих миллионы туристов.

«В нашем наследии уже есть свои рекордсмены и изюминки:

самый длинный украинский аудиогид музеями Ватикана — 19-часовое аудио;

самый интерактивный — в Музее Бенаки (Афины), доступный из любого уголка мира;

самый трендовый — записанный с помощью ИИ — в Музее-крепости Суоменлинна (Финляндия);

отдельный гид для детей в гамбургской Кунстгалле и Музее Барберини Потсдама (Германия)», — рассказала первая леди.

Зеленская добавила, что к их озвучиванию присоединились украинские звезды и послы. Также она объяснила, почему это сейчас очень важно: «Ибо миллионы украинцев, разбросанных по миру российским вторжением, имеют право слышать информацию на родном языке. В то время, когда россия пытается уничтожить нашу идентичность, особенно о ней заботиться. Наш язык должен звучать как язык культуры и развития. Он наш посол так же, как каждый из нас».

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Среди фотографий был снимок, сделанный в 2021 году в имении первого президента США Джорджа Вашингтона — Маунт-Верноне. На нем Елена изображена в тот день, когда там запустился украиноязычный аудиогид, который был 31-м в рамках ее проекта.

Елена Зеленская в 2021 году / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди предстала на фото в красивом образе. На ней было изысканное черное обтягивающее платье с отворотом от украинского бренда A.M.G.. Свой аутфит жена президента дополнила прической с локонами, нежным макияжем и интересным ожерельем от Лилии Литковской.

Напомним, Елена Зеленская в сером двухбортном жакете записала видеообращение к участникам Венецианской биеннале.