Вау, какая: Елена Зеленская продемонстрировала красивый образ в вышиванке с перфорацией

Елена Зеленская сегодня, 18 мая, в День вышиванки, опубликовала снимки со встречи с украинской диаспорой в Сеуле.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там она предстала в очень красивой вышивке молочного цвета от украинского бренда Gunia Project с интересной вышивкой, перфорацией и пышными рукавами. На своей странице в Instagram бренд отметил, что орнамент на рубашке создан на основе элементов косовских кафель XX века и монашеского рушника на Киевщине XIX века.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Вышиванку первая леди сочетала с черными брюками-палаццо и тканевым молочным поясом ручной работы, вдохновленным элементом традиционной украинской одежды – кромкой.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ Елена Зеленская дополнила аккуратной прической и нежным макияжем. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-пусеты, а на шее – серебряный витый чокер, подражающий форме старинного украшения – гривны, и маленькая подвеска в виде крестика от вышеупомянутого бренда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В чем же ее "код", о котором так часто говорим? Возможно, в том, что каждый является неповторимым — как и каждый человек. И одновременно — сочетает с поколениями, соотечественниками, единомышленниками, страной, домом. Машина времени и пространств воплощена в одежде.

Что-то, благодаря чему мы помним: каждый и каждый из нас – уникальны и важны. Как узор на холсте. А вместе мы большая сила и взаимопомощь – в любых испытаниях и победа – над любым нападающим", – отметила Елена в посте.

Напомним, а во время конференции "Азиатское лидерство" в Республике Корея Зеленская предстала в другой вышиванке — белой, которую скомбинировала с черными брюками-палаццо.

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