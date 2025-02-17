Вау, какая: Елена Зеленская в фиолетовом костюме с платком-паше появилась на деловой встрече в ОАЭ

Первая леди вместе с супругом-президентом находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Елена Зеленская в рамках официального визита в ОАЭ встретилась с государственным министром по вопросам международного сотрудничества страны Рим Аль Хашими. Фонд первой леди заключил меморандум о дальнейшем сотрудничестве с правительством Объединенных Арабских Эмиратов.
Зеленская поблагодарила Рим Аль Хашими и все эмиратское правительство за последовательное сотрудничество.
"Я также благодарна за ваше участие в мероприятиях, посвященных вопросам безопасности детей, в частности, в мероприятии, организованном сообществом первых леди и джентльменов", — сказала первая леди.
На встрече Зеленская предстала в красивом деловом костюме фиолетового цвета, состоявшем из удлиненного двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула черным кожаным ремешком. В надгрудном кармане жакета был платок-паше с принтом.
Аутфит Елена дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была красивая элегантная прическа, легкий макияж и золотые серьги в ушах.
В этом луке Зеленская также посетила специализированную реабилитационную клинику SRH, в которой ухаживают за пациентами в острых состояниях и длительно поддерживают взрослых и детей с хроническими заболеваниями.
"Посещаю эту клинику с мыслью об Украине: нам одного такого заведения, даже ведущего, — мало. В прошлом году на базе состоятельной сети медучреждений страны открылось почти 200 новых стационарных безбарьерных реабилитационных отделений", — отметила первая леди.
Напомним, в ОАЭ Елена Зеленская прибыла в костюме цвета бургунди и черной рубашке.
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