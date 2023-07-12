Вау, какая: Елена Зеленская в красивой вышиванке и колоритном поясе появилась в Вильнюсе

Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетили Литву по случаю саммита НАТО. В сопровождении президента Литвы Гитанаса Науседы и первой леди Дианы Науседены они явились на митинге в поддержку Украины в Вильнюсе.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

"Во время речи господина Гитанаса над столицей Литвы подняли украинский флаг – флаг из Бахмута. Он означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте. Вслед за поднятием флага раздался наш гимн. Это не просто свидетельство крепкой дружбы – это символ того, что на пути к своей цели мы всегда будем союзниками. Не только эти два дня – всегда", – написала Зеленская в посте в Instagram.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

В Вильнюсе первая леди Украины продемонстрировала образ в красивой вышитой сорочке ручной работы от украинского бренда GUNIA Project. На ней была белая рубашка с вышитыми черными нитями рукавами, на создание которой мастеров вдохновила традиционная борщевская вышиванка. Воротник был украшен латунной пуговицей в форме сердца.

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

"Рубашка 'Франка'. Покрой рубашки базируется на силуэте вышитой Борщевской рубашки. Вышивка черным по белому — еще одно отличие традиции этого региона. Дизайн орнамента GUNIA Project вдохновлен эстетикой рисованных гуцульских кафеля", – говорится в описании наряда на сайте бренда.

Вышиванка от бренда GUNIA Project / Фото: Instagram Елены Зеленской

Стоимость вышиванки составляет 9800 гривен.

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Подпоясалась Елена колоритным молчным поясом ручной работы с геометрическим узором, логотипом вышеупомянутого бренда и пушистыми помпонами. Стоимость пояса – 3600 гривен.

Кромка от GUNIA Project

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Зеленская сделала волнистую укладку, нежный макияж и украсила уши серьгами от GUNIA Project. В руках у нее были желтые цветы.

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в черное худи с вышитым гербом, штаны-карго цвета хаки и кроссовки.

Владимир и Елена Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в презентации автошкол, адаптированных к нуждам людей с инвалидностью. Там первая леди предстала в стильном брючном костюме светло-бежевого цвета и коричневом топе.

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