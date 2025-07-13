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Вау, какая: глава Бундестага Юлия Клекнер в розовом платье с пикантным вырезом сияла на фестивале
Бывший министер продовольствия и сельского хозяйства Германии очаровала эффектным аутфитом на культурном мероприятии.
Глава Бундестага Юлия Клекнер посетила открытие фестиваля Нибелунгов и премьеру фильма See Aus Asche - Das Lied Der Nibelungen в немецком городе Вормс.
На красной дорожке политик появилась в эффектном образе. На ней было элегантное розовое платье с пикантным вырезом, высоким разрезом на юбке и рюшей.
Юлия сделала красивую прическу с локонами, яркий макияж с серебряными тенями на веках и розовой помадой на губах, а также розовый маникюр.
Уши она украсила милыми серьгами с коралловыми кружочками и розовыми кисточками, а руки — цветным браслетом с бусинами и кольцами с камнями. Лук Клекнер завершила клатчем-футляром с синими пайетками.
Напомним, Юлия Клекнер надела на дебаты бледно-розовый топ и жакет небесно-голубого цвета, к которому она прикрепила контрастную брошь с перьями.