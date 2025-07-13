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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Вау, какая: глава Бундестага Юлия Клекнер в розовом платье с пикантным вырезом сияла на фестивале

Бывший министер продовольствия и сельского хозяйства Германии очаровала эффектным аутфитом на культурном мероприятии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Юлия Клекнер

Юлия Клекнер / © Getty Images

Глава Бундестага Юлия Клекнер посетила открытие фестиваля Нибелунгов и премьеру фильма See Aus Asche - Das Lied Der Nibelungen в немецком городе Вормс.

На красной дорожке политик появилась в эффектном образе. На ней было элегантное розовое платье с пикантным вырезом, высоким разрезом на юбке и рюшей.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия сделала красивую прическу с локонами, яркий макияж с серебряными тенями на веках и розовой помадой на губах, а также розовый маникюр.

Уши она украсила милыми серьгами с коралловыми кружочками и розовыми кисточками, а руки — цветным браслетом с бусинами и кольцами с камнями. Лук Клекнер завершила клатчем-футляром с синими пайетками.

Напомним, Юлия Клекнер надела на дебаты бледно-розовый топ и жакет небесно-голубого цвета, к которому она прикрепила контрастную брошь с перьями.

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