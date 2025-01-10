Вау, какая: императрица Японии Масако в наряде цвета индиго появилась на лекции

Японская императрица выбрала для своего появления яркий наряд.

Император Нарухито, императрица Масако и члены королевской семьи посетили первую лекцию нового года в Императорском дворце Токио.

Масако продемонстрировала на мероприятии красивый образ, в котором выглядела эффектно. На ней был наряд цвета индиго, состоявший из длинного платья и приталенного жакета.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Императрица сделала элегантную прическу, макияж с черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами, шею – жемчужным ожерельем, а к жакету прикрепила изысканную брошь с большой жемчужиной. Ее Величество завершило лук белыми перчатками и веером.

Император был одет в черный фрак, белую рубашку, черный жилет, светло-серый галстук и серые брюки в полоску.

Напомним, ранее императрица Масако предстала на мероприятии в сером наряде, состоявшем из платья-футляра и жакета с интересным плетением вместо пуговицы.

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