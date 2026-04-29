Вау, какая: Иванка Трамп продемонстрировала роскошный аутфит в голубом платье с серебряной вышивкой
Дочь президента США и бизнесвумен показала, как может выглядеть современная принцесса.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото своего нового элегантного образа, в котором она появилась на государственном ужине в Белом доме, который устроил президент Дональд Трамп с женой Меланией Трамп в честь официального визита в Вашингтон короля Чарльза III и королевы Камиллы.
Красавица продемонстрировала нежный аутфит в голубом платье макси от американского бренда Reem Acra. Наряд имел прозрачные длинные рукава, воротник-стойку и длинную накидку-шлейф. Он также был украшен на воротнике, талии и манжетах вышивкой с серебряными камнями и пайетками.
Иванка уложила белокурые волосы в мягкие волны, сделала макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а на руках красовались кольца с бриллиантами.
