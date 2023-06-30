Вау, какая: Иванка Трамп в черном купальнике похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте на пляже

После ухода из политики 41-летняя дочь бывшего президента США много отдыхает и проводит время с семьей.

Иванка Трамп показала в Instagram редкое фото с отдыха на курорте. Иванку сфотографировали, как она шла по пляжу с доской для серфинга.

Трамп была одета в стильный черный сплошной купальник с пикантным декольте и вырезом под грудью. Она продемонстрировала подтянутую стройную фигуру и сексуальное декольте. Дочь экс-президента мило улыбалась в камеру.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп повторила образ принцессы Уэльской, который очень ей идет.

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