Вау, какая: Иванка Трамп в голубом наряде Dolce & Gabbana и с детьми появилась в Белом доме

Иванка Трамп / © Associated Press

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В Белом доме состоялся прием победителя Супербоула, решающего матча Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), команды "Филадельфия Иглз". Президент США Дональд Трамп пообщался с игроками и сфотографировался с ними.

На мероприятии появилась и его старшая дочь Иванка Трамп, которая пришла вместе со своими детьми – дочерью Арабеллой и старшим сыном Джозефом.

© Associated Press

Для своего появления Иванка выбрала эффектный весенний образ. На ней был голубой костюм от бренда Dolce & Gabbana, состоявший из юбки-карандаша и приталенного двобортного жакета с голубыми пуговицами с золотым изображением логотипа бренда.

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© Associated Press

Аутфит Трамп дополнила белыми туфлями-лодочками на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, элегантные жемчужные серьги в ушах и черные солнцезащитные очки на лице.

© Associated Press

Ее дочь также была в голубом наряде с юбкой со складками и белых балетках, а сын – в белой рубашке, пиджаке и брюках цвета слоновой кости, а также в замшевых светло-бежевых мокасинах.

© Associated Press

Напомним, Иванка Трамп показала милые фотографии из семейной поездки в Нью-Йорк.

Иванка Трамп с семьей / © Associated Press Иванка Трамп с семьей / © Associated Press Иванка Трамп с семьей / © Associated Press Иванка Трамп с семьей / © Associated Press Иванка Трамп с семьей / © Associated Press Иванка Трамп с семьей / © Associated Press