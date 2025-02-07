Вау, какая: Иванка Трамп в голубом наряде попала под прицел папарацци в Майами

43-летняя дочь президента США имеет прекрасное чувство стиля. В последнее время она выходит в свет в ярких луках.

Папарацци снова подловили Иванку Трамп на улицах Майами. Дочь президента США выглядела эффектно и ярко.

На Иванке был голубой наряд от Dolce & Gabbana, состоявший из юбки-карандаша и двухбортного приталенного жакета с пуговицами с логотипом бренда.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

У нее была элегантная прическа с низким пучком, черные очки-авиаторы на лице и серьги-шары в ушах.

Напомним, ранее Иванка Трамп появлялась во Флориде в изумрудном брючном костюме и черном топе.

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