Вау, какая: Иванка Трамп в голубом наряде попала под прицел папарацци в Майами

43-летняя дочь президента США имеет прекрасное чувство стиля. В последнее время она выходит в свет в ярких луках.
Папарацци снова подловили Иванку Трамп на улицах Майами. Дочь президента США выглядела эффектно и ярко.
На Иванке был голубой наряд от Dolce & Gabbana, состоявший из юбки-карандаша и двухбортного приталенного жакета с пуговицами с логотипом бренда.
У нее была элегантная прическа с низким пучком, черные очки-авиаторы на лице и серьги-шары в ушах.
Напомним, ранее Иванка Трамп появлялась во Флориде в изумрудном брючном костюме и черном топе.
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