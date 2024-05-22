Вау, какая изящная: принцесса Беатрис на садовой вечеринке в Букингемском дворце

35-летняя принцесса Йоркская приехала поддержать своего двоюродного брата – принца Уильяма, который в этот день заменял на мероприятии своего отца короля Чарльза III.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Беатрис выглядела великолепно в ярком платье миди с рюшами от Beulah London с длинными рукавами, круглой горловиной и украшенном жемчужинами. К платью она подобрала ободок на голову от Emily-London, нюдовые туфли-лодочки с застежками и на каблуках Jennifer Chamandi и светлый плетеный клатч Anya Hindmarch держала под мышкой. Волосы у принцессы были распущены, на лице был легкий дневной макияж, а в руках зонтик-трость так как погода была дождливой.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Также на пати присутствовала Зара Тиндалл. Она выглядела не менее роскошно, чем принцесса Уэльская и надела белое платье с воротником и розовыми маленькими пуговицами, а также тонким поясом на талии от Laura Green London, дополнив образ розовой широкополой шляпой Sarah Cant Millinery, замшевыми туфлями на каблуках Emmy London и клатчем в тон тоже от Emmy London. А еще Зара продемонстрировала один лайфхак для обуви на каблуках.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

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