Вау, какая: королева Камилла в белоснежном платье-пальто приехала на Уимблдон

В этом году супруга короля Чарльза III впервые посещает теннисный турнир в Лондоне.

75-летняя королева Камилла была запечатлена на трибунах, когда разговаривала с Яном Хьюиттом, председателем AELTC, сидя в Королевской ложе на центральном корте в десятый день Уимблдонского теннисного чемпионата в Лондоне.

Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Королева выглядела великолепно в белом платье-пальто, к которому подобрала бежевую плетенную сумку на короткой ручке. У Камиллы была идеальная укладка, жемчужные серьги-клипсы в ушах, золотое колье на шее и золотая цепочка с подвеской, а на запястье несколько золотых браслетов и ее любимчик - Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra с пятью голубыми камнями.

Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Getty Images

В макияже Камилла лишь немного подчеркнула ресницы и нанесла на губы едва заметную помаду. Стоит отметить, что супруга Чарльза не наносит на губы яркую помаду, как это делала королева Елизавета II и делает принцесса Анна – сестра Чарльза.

Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Погода в этот день выдалась солнечной, поэтому Камилла даже надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Королева Камилла на Уимблдоне / Фото: Associated Press

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