Вау, какая: королева Камилла в леопардовом платье появилась на приеме во дворце

Король Чарльз и королева Камилла устроили прием для кенийской диаспоры в Великобритании.
Мероприятие прошло в преддверии поездки монарха и его супруги в Кению. Прием состоялся в Букингемском дворце.
С Кенией у королевской семьи связаны особые воспоминания, именно там находились в поездке принцесса Елизавета и ее муж принц Филипп, когда в 1952 году пришло известие о смерти короля Георга VI, и его старшая дочь – Елизавета была провозглашена новой королевой. Ей тогда было 25 лет.
Чарльз и Камилла вспоминают особую связь королевы Елизаветы с Кенией перед своим государственным визитом на следующей неделе.
Король и королева пообщались с профессионалами бизнеса, средств массовой информации, благотворительности, искусства, спорта, правительства и армии, а также с представителями их покровительств в Кении.
Во время праздничного приема король Чарльз и королева Камилла осмотрели выставку предметов из Фонда королевской коллекции, касающихся связей британской королевской семьи с Кенией, включая фотографии визита тогдашней принцессы Елизаветы и принца Филиппа, пишет People.
Спустя годы королева Елизавета и принц Филипп вновь посетили Кению в ноябре 1983 года во время 16-дневного официального государственного тура по Кении, Бангладеш и Индии.
На приеме во дворце Камилла появилась в платье с леопардовом принтом от Fiona Clare с рюшами на груди, в черных колготах и черных замшевых туфлях от Eliot Zed. На ней были золотые серьги в виде рыбок, несколько подвесок на шее и браслеты, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels. Камилла сделала легкий макияж и прическу. Король Чарльз III надел светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и свой любимый розовый галстук с животным принтом.
Напомним, в преддверии дня рождения монарха мы вспоминали его причуды.
Читайте также:
- "Золотая семерка": какие правила нельзя нарушать Кейт, Уильяму, Чарльзу и Камилле
- О чем сожалеет король: Чарльз III рассказал о моменте, который его расстроил после коронации
- В белом пальто и броши за 40 тысяч долларов: красивая королева Камилла на приеме во дворце