Вау, какая: королева Камилла в леопардовом платье появилась на приеме во дворце

Король Чарльз и королева Камилла устроили прием для кенийской диаспоры в Великобритании.

Мероприятие прошло в преддверии поездки монарха и его супруги в Кению. Прием состоялся в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

С Кенией у королевской семьи связаны особые воспоминания, именно там находились в поездке принцесса Елизавета и ее муж принц Филипп, когда в 1952 году пришло известие о смерти короля Георга VI, и его старшая дочь – Елизавета была провозглашена новой королевой. Ей тогда было 25 лет.

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский посещают матч по поло в Ньери в Кении, всего за несколько дней до смерти ее отца, короля Георга VI. 3 февраля 1952 года. / Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла вспоминают особую связь королевы Елизаветы с Кенией перед своим государственным визитом на следующей неделе.

Король и королева пообщались с профессионалами бизнеса, средств массовой информации, благотворительности, искусства, спорта, правительства и армии, а также с представителями их покровительств в Кении.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Во время праздничного приема король Чарльз и королева Камилла осмотрели выставку предметов из Фонда королевской коллекции, касающихся связей британской королевской семьи с Кенией, включая фотографии визита тогдашней принцессы Елизаветы и принца Филиппа, пишет People.

Спустя годы королева Елизавета и принц Филипп вновь посетили Кению в ноябре 1983 года во время 16-дневного официального государственного тура по Кении, Бангладеш и Индии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На приеме во дворце Камилла появилась в платье с леопардовом принтом от Fiona Clare с рюшами на груди, в черных колготах и черных замшевых туфлях от Eliot Zed. На ней были золотые серьги в виде рыбок, несколько подвесок на шее и браслеты, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels. Камилла сделала легкий макияж и прическу. Король Чарльз III надел светло-серый костюм в полоску, белую рубашку и свой любимый розовый галстук с животным принтом.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в преддверии дня рождения монарха мы вспоминали его причуды.

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