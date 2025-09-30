Вау, какая: королева Летиция в белоснежном костюме и новых туфлях появилась на церемонии

Королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Эта премия присуждаются за инновационные проекты в области энергоэффективности и устойчивого развития.

В этот раз королева Летиция удивила всех, нарушив традицию надевать платье и выбрав вместо него белоснежный комплект из двух предметов от Mango. На ней был структурированный жакет с застежкой на шее, четырьмя передними карманами и широкие брюки струящегося кроя. В результате получился эффектный монохромный образ, который Ее Величество дополнила обувной новинкой — туфлями белого цвета с черными круглыми носами от Sezane — ее любимая осенняя обувь.

Это уже третья модель «Babies Paula», которую жена короля Филиппа VI надевает в этом году. У нее есть туфли в черном, красном и двухцветном вариантах, которые как нельзя лучше сочетались с ее белоснежным образом.

Королевский образ также дополняла черная сумка от любимого бренда Carolina Herrera, серьги от PDPAOLA очень бюджетные по королевским меркам за 155 евро и надела кольцо от Coreterno. Волосы Летиции были распущены, а макияж свежий и выразительный.

Напомним, на днях мы рассматривали осенний гардероб королевы Летции и показывали четыре его обязательных элемента.