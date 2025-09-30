- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: королева Летиция в белоснежном костюме и новых туфлях появилась на церемонии
Королева Летиция появилась в Королевском театре Ретиро на церемонии вручения премии Retina ECO Awards 2025.
Эта премия присуждаются за инновационные проекты в области энергоэффективности и устойчивого развития.
В этот раз королева Летиция удивила всех, нарушив традицию надевать платье и выбрав вместо него белоснежный комплект из двух предметов от Mango. На ней был структурированный жакет с застежкой на шее, четырьмя передними карманами и широкие брюки струящегося кроя. В результате получился эффектный монохромный образ, который Ее Величество дополнила обувной новинкой — туфлями белого цвета с черными круглыми носами от Sezane — ее любимая осенняя обувь.
Это уже третья модель «Babies Paula», которую жена короля Филиппа VI надевает в этом году. У нее есть туфли в черном, красном и двухцветном вариантах, которые как нельзя лучше сочетались с ее белоснежным образом.
Королевский образ также дополняла черная сумка от любимого бренда Carolina Herrera, серьги от PDPAOLA очень бюджетные по королевским меркам за 155 евро и надела кольцо от Coreterno. Волосы Летиции были распущены, а макияж свежий и выразительный.
Напомним, на днях мы рассматривали осенний гардероб королевы Летции и показывали четыре его обязательных элемента.