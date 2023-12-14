Вау, какая: королева Максима в красивом луке приехала на концерт в Амстердаме

Король и королева Нидерландов сопровождали президентскую чету Южной Кореи на концерт в Амстердаме.

Королева Максима приехала в театр AFAS Live в серебристом платье, сверху надела серое шерстяное кейп-пальто, дополнила лук бежевыми туфлями-лодочками с ремешками вокруг щиколотки, а в руках держала маленький серебристый клатч.

У Максимы была красивая укладка локонами, на шее сверкало драгоценное колье, она также сделала насыщенный макияж глаз и красный маникюр. Ее супруг Виллем-Александр был в темно-синем костюме, белой рубашке и бордовом галстуке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль был тоже в темно-синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком, а его супруга Ким Кеон Хи надела белый удлиненный жакет, черную рубашку и черную макси-юбку. В руках она держала бархатный клатч, а обута была в бархатные туфли со сверкающей подошвой.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Южной Кореи / Фото: Getty Images

Напомним, на днях король и королева Нидерландов организовали торжественный банкет в честь приезда президентской четы Южной Кореи в Амстердам. На нем Максима появилась в платье, которое уже носила раньше.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Читайте также: