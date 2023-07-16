Вау, какая красивая: Брижит Макрон в желтом платье продемонстрировала стройные ноги

Брижит Макрон вместе со своим мужем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, посетила военный парад на Елисейских полях в Париже, посвященный Дню взятия Бастилии. На мероприятии также присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди продемонстрировала стильный аутфит, в котором выглядела очень красиво. На Брижит был желтый костюм, состоявший из жакета-болеро с пуговицами в тон и платье до колен, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Макрон дополнила кожаными остроносыми туфлями цвета шампанского и кремовой сумочкой. На руках у нее были золотые часы, широкий браслет и кольцо с бриллиантами.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон был одет в классический черный костюм и черный вязаный галстук. Брижит сделала скромную прическу и макияж смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон встречала Нарендру Моди в Елисейском дворце в закрытом темно-синем платье миди со свободной юбкой и бежевым капроновым колготом.

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