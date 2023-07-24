Вау, какая красивая: Джилл Байден в наряде лимонного цвета приехала в Париж

Первая леди США ошеломила аутфитом, в котором прибыла с визитом во Францию.

Джилл Байден прибыла во Францию с трехдневным визитом. Первая леди примет участие в церемонии празднования возвращения Соединенных Штатов в ЮНЕСКО.

Фотографы запечатлели, как первая леди выходила из частного самолета. Она выглядела ярко и просто невероятно.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Джилл была одета в наряд лимонного цвета, состоявшего из платья-футляра и элегантного приталенного жакета.

Свой деловой и изысканный аутфит Байден дополнила любимыми бежевыми слингбэками от Valentino на шпильках.

Она сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила роскошными золотыми серьгами-звездами, а на шее были золотые подвески на цепочках. Французский маникюр завершил лук супруги президента.

Напомним, Джилл Байден на мероприятии в Белом доме продемонстрировала нежный аутфит. На ней было бело-голубое платье миди с флористическим принтом, рукавами три четверти и рюшами на подоле.

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