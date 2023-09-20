Вау, какая красивая: королева Летиция произвела фурор своим нарядом на открытии нового театрального сезона

Вместе со своим супругом королем Филиппом VI Летиция присутствовала на открытии сезона 2023/2024 Королевского театра в Мадриде.

Это одно из самых ожидаемы событий года в Испании. Ее Величество сделала в этот вечер ставку на черное и не прогадала. Все взгляды публики были обращены на ее роскошный образ в черном платье из тафты от THE 2ND SKIN CO с пышным подолом и с тонким поясом на талии, дополнив его прозрачными виниловыми туфлями с открытым верхом от Manolo Blahnik и серьгами-кольцами и плетеным клатчем Bottega Veneta.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На запястье у Летиции был широкий драгоценный браслет. На пальце сверкало золотое кольцо Coreterno, она сделала насыщенный вечерний макияж и укладку кудрявыми волнами.

Король Филипп VI был в черном костюме, белой рубашке в тонкую и с желтым галстуком. Супруги гармонировали друг с другом.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Летиция появилась в эффектном платье и с золотым клатчем на церемонии вручении премии La Vanguardia Awards в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне.

Читайте также: