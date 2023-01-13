Вау, какая красивая: кронпринцесса Мэри на открытии центра в Копенгагене

У датской кронпринцессы Мэри насыщенный график в январе. Вчера Ее королевское Высочество посетила еще одно рабочее мероприятие в Копенгагене.

Супруга будущего короля Дании кронпринца Фредерика прибыла на официальное открытие центра для посетителей общества udFORSK. Центр для посетителей предназначен для обучения детей интерактивным технологиям и играм, связанным с раком.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Принцесса была в черной водолазке и серой накидке сверху, а также в черной юбке А-силуэта от Mark Kenly Domino Tan. Обута Мэри была в черные высокие сапоги на каблуках от Prada. Образ принцесса дополнила серьгами от Sophie Bille Brahe и еще одними серьгами от Dulong Fine Jewelry. На пальце у Мэри сверкало кольцо с бриллиантом от Rebekka Notkin Jewellery.

Волосы Мэри были собраны в высокий хвост, а на лице был достаточно насыщенный дневной макияж.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, на днях кронпринцесса выступила на церемонии награждения, где она вручила исследовательские гранты в отеле d'Angleterre в Копенгагене.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также: