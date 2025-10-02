- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая красотка: Кара Делевинь посетила показ бренда Balmain в Париже
Модель и актриса — Кара Делевинь — посетила Неделю моды в Париже.
33-летняя супермодель приехала посмотреть показ женской коллекции Balmain Весна/Лето 2026 в рамках Недели моды, стартовавшей на днях в Париже.
Выглядела Кара очень стильно, она была в сером клетчатом костюме, состоявшем из удлиненного блейзера, топа и шорт, а также белой рубашки.
Кара сделала выразительный макияж с красной помадой на губах, надела серьги и золотую цепь на шею, а волосы идеально уложила на один бок. Ее талию подчеркивал тонкий кожаный пояс, а обута девушка была в остроносые туфли из лаковой кожи на высокой прозрачной платформе. Делевинь позировала фотографам на фоне золотой колоны и большого зеркала.
Напомним, в Париже была запечатлена и дизайнер Виктория Бекхэм. Она занята подготовкой к своему новому шоу на Неделе моды и ее подловили папарацци.