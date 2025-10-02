Вау, какая красотка: Кара Делевинь посетила показ бренда Balmain в Париже

Кара Делевинь / © Getty Images

33-летняя супермодель приехала посмотреть показ женской коллекции Balmain Весна/Лето 2026 в рамках Недели моды, стартовавшей на днях в Париже.

Выглядела Кара очень стильно, она была в сером клетчатом костюме, состоявшем из удлиненного блейзера, топа и шорт, а также белой рубашки.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара сделала выразительный макияж с красной помадой на губах, надела серьги и золотую цепь на шею, а волосы идеально уложила на один бок. Ее талию подчеркивал тонкий кожаный пояс, а обута девушка была в остроносые туфли из лаковой кожи на высокой прозрачной платформе. Делевинь позировала фотографам на фоне золотой колоны и большого зеркала.

Напомним, в Париже была запечатлена и дизайнер Виктория Бекхэм. Она занята подготовкой к своему новому шоу на Неделе моды и ее подловили папарацци.