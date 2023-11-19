Вау, какая красотка: княгиня Шарлин в эффектном аутфите на праздновании Национального дня Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин посетили службу в соборе Монако, посвященную Национальному дню, который отмечают в Монако 19 ноября.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

45-летняя княгиня появилась на праздничном мероприятии в бордовом платье и пальто сверху, ему в тон подобрала шляпу-таблетку, сделала красивый макияж и надела серьги с гранатами и бриллиантами. Выглядела княгиня очень стильно и эффектно и шла под руку с мужем, который был одет в военную форму.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Напомним, Национальный день Монако, также известный как День суверенного принца, в настоящее время ежегодно отмечается 19 ноября.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

В прошлом году в этот день мы видели Шарлин в длинном белом пальто-накидке Akris, которое сочетала с черной водолазкой, черной широкополой шляпой, созданной британским модистом Стивеном Джонсом, и большими жемчужными серьгами-каплями. Она также надела бриллиантовую брошку в виде банта, пришпилив ее к пальто.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе Шарлин и Альбер раздавали рождественские подарки Красного Креста во дворце Монако.

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