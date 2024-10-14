Вау, какая красотка: королева Матильда в красно-бордовом луке с мужем-королем приехала в Париж

Король и королева Бельгии приехали с государственным визитом во Францию.

На встрече с первой леди Франции Брижит Макрон и президентом Эммануэлем Макроном королева Матильда появилась в вишнево-красном наряде. 51-летняя королева облачилась в короткий жакет с красным поясом на талии и юбку-миди, в сочетании с высокими перчатками и широкополой шляпой, бордовыми туфлями-лодочками из кожи и сумкой Dior в руках.

Король и королева Бельгии с президентской четой Франции / Фото: Associated Press

Матильда дополнила свой роскошный аутфит жемчужными серьгами-висюльками, красивым и достаточно ярким макияжем, а волосы собрала в прическу. Ее муж король Филипп был в длинном пальто, белой рубашке и с галстуком.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королевская чета посетила церемонию приветствия у Триумфальной арки. В настоящее время королевская семья Бельгии находится с государственным визитом во Франции по приглашению Эммануэля Макрона, чтобы отметить франко-бельгийские культурные связи и общие взгляды на европейские проблемы.

Эммануэль Макрон, король Филипп и королева Матильда / Фото: Associated Press

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