Вау, какая красотка: леди Китти Спенсер в розовом наряде с пикантным декольте блистала на балу

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

34-летняя леди Китти Спенсер блистала на мероприятии в розовом макси-платье с глубоким вырезом на декольте и поверх него набросила массивную накидку с перьями.

На шее у леди Китти было роскошное цветочное колье в розовых оттенках и серьги-висюльки с цветами в ушах.

Британка сделала красивый вечерний макияж с мягким оттенком теней и стрелками на веках, а также нежным блеском подчеркнула губы. Белокурые волосы леди Китти собрала в высокую прическу.

Напомним, это же мероприятие посетили младшие сестры Китти — сестры-близняшки Амелия и Элиза Спенсер.