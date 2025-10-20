- Дата публикации
Вау, какая красотка: леди Китти Спенсер в розовом наряде с пикантным декольте блистала на балу
Британская аристократка посетила светское мероприятие в Британском музее в Лондоне.
34-летняя леди Китти Спенсер блистала на мероприятии в розовом макси-платье с глубоким вырезом на декольте и поверх него набросила массивную накидку с перьями.
На шее у леди Китти было роскошное цветочное колье в розовых оттенках и серьги-висюльки с цветами в ушах.
Британка сделала красивый вечерний макияж с мягким оттенком теней и стрелками на веках, а также нежным блеском подчеркнула губы. Белокурые волосы леди Китти собрала в высокую прическу.
Напомним, это же мероприятие посетили младшие сестры Китти — сестры-близняшки Амелия и Элиза Спенсер.