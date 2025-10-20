ТСН в социальных сетях

Общество
160
1 мин

Вау, какая красотка: леди Китти Спенсер в розовом наряде с пикантным декольте блистала на балу

Британская аристократка посетила светское мероприятие в Британском музее в Лондоне.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

34-летняя леди Китти Спенсер блистала на мероприятии в розовом макси-платье с глубоким вырезом на декольте и поверх него набросила массивную накидку с перьями.

На шее у леди Китти было роскошное цветочное колье в розовых оттенках и серьги-висюльки с цветами в ушах.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Британка сделала красивый вечерний макияж с мягким оттенком теней и стрелками на веках, а также нежным блеском подчеркнула губы. Белокурые волосы леди Китти собрала в высокую прическу.

Напомним, это же мероприятие посетили младшие сестры Китти — сестры-близняшки Амелия и Элиза Спенсер.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

