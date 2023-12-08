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Вау, какая красотка: принцесса Кейт в белоснежном аутфите приехала на праздничный концерт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Вау, какая красотка: принцесса Кейт в белоснежном аутфите приехала на праздничный концерт

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская выбрала для третьего рождественского концерта "Вместе на Рождество" полностью белый аутфит.

Ее Высочество принцесса Кэтрин выглядит потрясающе в монохромном образе, когда она посещает службу рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На Кейт белоснежный джемпер, брюки-клеш с высокой талией и длинно белое пальто. Обута принцесса в светлые замшевые туфли-лодочки на каблуках. А в руках держит миниатюрную белую сумку.

У принцессы красивая укладка волнами, вечерний макияж глаз и подчеркнуты скулы румянами, а на губах более яркая, чем обычно помада. Красивый образ дополняют серьги-висюльки от Van Cleef & Arpels и помолвочное кольцо на пальце.

Кэтрин прибыла раньше других членов семьи, поскольку перед сегодняшней службой она встречается с ключевыми людьми, в частности с музыкантами, которые будут играть и исполнять песни сегодня на концерте.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Напомним, вчера вечером Кейт выпустила тизер программы Royal Carols: Together At Christmas, которая транслировалась на ITV.

"Присоединяйтесь ко мне в канун Рождества на специальной рождественской службе, когда мы говорим сердечную благодарность всем, кто поддерживает самых юных членов нашего общества в эти решающие ранние годы".

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

В этом году концерт посвящен детям и раннему развитию детей – теме, которой так опекается принцесса Уэльская.

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Дата публикации
Просмотры
462
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