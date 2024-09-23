Вау, какая: леди Амелия Спенсер в кожаном платье сходила на фэшн-показ

Леди Амелия Спенсер была запечатлена фотографами на показе Versace в Милане.

32-летняя племянница принцессы Дианы приехала на показ Versace в рамках Миланского показа женской одежды весна/лето 2025 в эффектном кожаном платье на бретельках, которое обтягивало ее фигуру. Девушка дополнила лук лаковыми туфлями-лодочками с застежками на каблуках, а в руках держала миниатюрную сумку из лаковой крокодиловой кожи.

Ленди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

Амелия собрала белокурые волосы в хвост, сделала легкий макияж и маникюр в светлых оттенках, надела лаконичные золотые серьги и несколько колец сверкало на ее пальцах.

Напомним, на другом показе Elisabetta Franchi в рамках Milan Womenswear Весна/Лето 2025 в Милане леди Амелия появилась в компании своей сестры леди Элизы. Обе девушки в тот день облачились в платья цвета марсала и выглядели очень эффектно.

Леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

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