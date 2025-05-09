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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Вау, какая: первая леди Эквадора в красном наряде и питонных туфлях появилась на встрече с Макронами

Жена президента Эквадора ошеломила эффектным видом во время своего визита во Францию.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Вау, какая: первая леди Эквадора в красном наряде и питонных туфлях появилась на встрече с Макронами

© Getty Images

Президент Эквадора Даниэль Нобоа и его супруга Лавиния Вальбонези с официальным визитом приехали в Париж. У Елисейского дворца их любезно встретил президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон.

Первая леди Эквадора ошеломила эффектным видом. На ней был красный ансамбль, состоявший из прямой юбки миди и жакета приталенного силуэта с темными пуговицами и воротником-стойкой. Талию она подчеркнула черным тонким ремешком.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфит Лавиния дополнила красными туфлями с питонным тиснением и очень высокими шпильками, а также дорогой черной сумочкой мини Hermès Kelly.

/ © Getty Images

© Getty Images

Вальбонези собрала волосы в высоких хвостах, накрутив их в локоны, сделала нежный макияж и молочный маникюр. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями, а руки – кольцами.

Нобоа был одет в синий клетчатый костюм, голубую рубашку, красный галстук с принтом, который выглядел гармонично с луком его жены. Наряд он скомбинировал с кожаными коричневыми туфлями.

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