- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в красном костюме и на шпильках появилась на телешоу
Джорджа Мелони выбрала красный и белый цвета, которые гармонично сочетаются в ее аутфите.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в телешоу "Porta A Porta" в Риме.
В студии политик появилась в эффектном образе. На ней был красный костюм, состоящий из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и кремовая рубашка. Наряд она скомбинировала с красными лакированными остроносыми лаконичными туфлями на шпильках.
Мелони сделала ровную укладку, макияж смоки-айс и с красной помадой и молочный маникюр. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами.
Напомним, Джорджа Мелони в Японию приехала в белоснежном ансамбле: брючном костюме и топе, украшенном цветочными аппликациями и рюшами.