ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в красном костюме и на шпильках появилась на телешоу

Джорджа Мелони выбрала красный и белый цвета, которые гармонично сочетаются в ее аутфите.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в телешоу "Porta A Porta" в Риме.

В студии политик появилась в эффектном образе. На ней был красный костюм, состоящий из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и кремовая рубашка. Наряд она скомбинировала с красными лакированными остроносыми лаконичными туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Мелони сделала ровную укладку, макияж смоки-айс и с красной помадой и молочный маникюр. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами.

Напомним, Джорджа Мелони в Японию приехала в белоснежном ансамбле: брючном костюме и топе, украшенном цветочными аппликациями и рюшами.

Дата публикации
Количество просмотров
214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie