Вау, какая: премьер-министр Италии Джорджа Мелони в красном костюме и на шпильках появилась на телешоу

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в телешоу "Porta A Porta" в Риме.

В студии политик появилась в эффектном образе. На ней был красный костюм, состоящий из удлиненного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и кремовая рубашка. Наряд она скомбинировала с красными лакированными остроносыми лаконичными туфлями на шпильках.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Мелони сделала ровную укладку, макияж смоки-айс и с красной помадой и молочный маникюр. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами.

Напомним, Джорджа Мелони в Японию приехала в белоснежном ансамбле: брючном костюме и топе, украшенном цветочными аппликациями и рюшами.