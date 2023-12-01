Вау, какая: пресс-секретарь Байдена в красном мини-платье предстала перед журналистами

Карин Жан-Пьер не боится одевать на работу яркие цвета.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном пресс-брифинге в Вашингтоне.
В этот раз Карин приятно удивила выбором своего аутфита. Она появилась в красном мини-платье, которое прекрасно обтянуло ее стройную фигуру. Наряд имел рукава три четверти и узел в зоне декольте.
Жан-Пьер платье скомбинировало с черными замшевыми туфлями на шпильках.
Она сделала фирменные кудри, макияж с персиковыми тенями и украсила уши жемчужными серьгами. Пресс-секретарь выглядела эффектно.
Напомним, Карин Жан-Пьер в вечернем черном платье миди посетила ежегодную церемонию вручения наград Gotham Awards в Нью-Йорке.
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