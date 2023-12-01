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Вау, какая: пресс-секретарь Байдена в красном мини-платье предстала перед журналистами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Вау, какая: пресс-секретарь Байдена в красном мини-платье предстала перед журналистами

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер не боится одевать на работу яркие цвета.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном пресс-брифинге в Вашингтоне.

В этот раз Карин приятно удивила выбором своего аутфита. Она появилась в красном мини-платье, которое прекрасно обтянуло ее стройную фигуру. Наряд имел рукава три четверти и узел в зоне декольте.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер платье скомбинировало с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она сделала фирменные кудри, макияж с персиковыми тенями и украсила уши жемчужными серьгами. Пресс-секретарь выглядела эффектно.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в вечернем черном платье миди посетила ежегодную церемонию вручения наград Gotham Awards в Нью-Йорке.

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Дата публикации
Просмотры
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