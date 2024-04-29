Вау, какая: пресс-секретарь Байдена в платье с глубоким вырезом блеснула грудью на красной дорожке

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который состоялся в Washington Hilton.

На красной дорожке она предстала в эффектном образе. На ней было черное вечернее платье макси с серебряной вышивкой и халтером. Наряд имел глубокий вырез, через который она блеснула грудью.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила черными остроносыми туфлями и небольшой черной вязаной сумочкой, украшенной бахромой из бисера.

Жан-Пьер сделала стильную прическу, яркий макияж с голубыми тенями и длинными ресницами. В ушах у нее были массивные серьги с камнями, а вот шею и руки она решила оставить без украшений.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в красном платье с рукавами-фонариками.

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