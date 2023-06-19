Вау, какая: пресс-секретарь Байдена в розовом мини-платье и с новым маникюром появилась на работе

Карин Жан-Пьер выбрала для своего выхода яркий лук.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала красивый эффектный образ на очередном брифинге в Вашингтоне.
Карин надела розовое мини-платье без рукавов, отлично подчеркнувшее ее фигуру. Наряд она скомбинировала с бархатными бежевыми туфлями на шпильках.
Аутфит пресс-секретарь дополнила любимыми кудрями, макияжем с персиковыми тенями и розовой помадой, жемчужными серьгами и ожерельем и золотистыми часами. А еще Жан-Пьер наконец-то нашла время и обновила маникюр.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в белом жакете, розовом трикотажном жилете с черными пуговицами и брюках-палаццо цвета фуксии со стрелками.
Читайте также: