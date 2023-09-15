Вау, какая: принцесса Беатрис произвела фурор на красной дорожке в Лондоне

Принцесса Беатрис вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила вчера вечеринку Vogue World в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне.

35-летняя Беатрис выглядела роскошно в черно-желтом платье-накидке с цветочным принтом от британского дизайнера Ричарда Куинна. Образ дополняли черные перчатки и лаковые туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Беатрис собрала рыжие волосы в низкий хвост, сделала насыщенный вечерний макияж с красной помадой на губах. В ушах у нее сверкали серьги-висюльки с камнями. Выглядела принцесса просто роскошно.

Ее супруг Эдоардо надел белый смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку черного цвета подобранную в тон брюк. Обут мужчина был в замшевые черные туфли.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Второй ежегодный Vogue World дает старт Неделе моды в Лондоне.

Напомним, днем ранее принцесса Беатрис с мужем посещали частный показ "Габриэль Шанель. Манифест моды" в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, где девушка также продемонстрировала роскошный лук и смелое декольте.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Читайте также: