Вау, какая: принцесса Уэльская в эффектном красном платье приехала с Уильямом на королевские скачки

Принцесса Уэльская выбрала для выхода яркий новый наряд от Alexander McQueen, сшитый на заказ, сочетая его с широкополой шляпой от Philip Treacy, туфлями-лодочками на каблуках в тон и серьгами от Sezane, которые уже надевала.

Кейт собрала волосы в гладкий пучок и сделала выразительный макияж.

Принц Уильям был во фраке и шляпе-цилиндре, как и многие мужчины на этом мероприятии. Принц и принцесса Уэльские ехали в одной карете с принцессой Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принц и принцесса Уэльские на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Это первый раз, когда Уильям и Кейт посетили это мероприятие после смерти королевы Елизаветы II в сентябре, которую часто называли самой большой поклонницей Royal Ascot. За время своего 70-летнего правления Ее Величество посетила почти каждый фестиваль Royal Ascot, за исключением прошлого года, когда она не смогла присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Принцесса Уэльская на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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