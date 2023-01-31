Вау, какая: принцесса Уэльская в красном костюме приехала на презентацию своего проекта

Принц и принцесса Уэльские посетили прием в лондонской штаб-квартире BAFTA, где Кэтрин произнесла речь в честь запуска ее амбициозной кампании, направленной на повышение внимания к развитию детей в раннем возрасте.

Проект принцессы Уэльской называется "Формирование нас", и его основная цель - привлечь внимание к критической важности раннего детства и тому, как оно формирует взрослых, которыми мы становимся.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса выглядела роскошно в красном брючном костюме от Alexander McQueen, в красных замшевых лодочках от Gianvito Rossi и с клатчем в тон от Miu Miu. Кэтрин сделала вечерний макияж, подчеркнув немного и глаза, и губы, и надела серьги-висюльки от Chalk Jewellery за 86 фунтов.

Принц Уильям был в синем костюме, белой рубашке и с красным галстуком.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

В своей вчерашней речи принцесса сказала, что ее кампания для детей раннего возраста предоставит родителям "лучшую информацию и поддержку", необходимые для воспитания их детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Формирование нас" — это новая долгосрочная кампания Центра раннего детства Королевского фонда, целью которой является превращение проблемы из области научного интереса в одну из наиболее стратегически важных тем нашего времени. Основная цель кампании — привлечь внимание к критической важности раннего детства и тому, как оно формирует взрослых, которыми мы становимся. За это время мы закладываем фундамент и строительные блоки для жизни. И это время, когда мы учимся понимать себя, понимать других и понимать мир, в котором мы живем. Вот почему важно не только понимать уникальную важность наших ранних лет, но и знать, что мы все можем сделать, чтобы помочь вырастить будущие поколения счастливыми, здоровыми взрослыми", - сказала в своей речи супруга принца Уильяма.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе, напомним, в соцсетях принцесса Уэльская опубликовала письмо, в котором объявила о новой кампании для своего Центра раннего детства Королевского фонда.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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