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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Вау, какая: принцесса Греции появилась на модном показе в Париже в пикантном луке

Принцесса Мария-Олимпия посетила очередной показ на Парижской неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Греческая принцесса в черном мини-платье с длинными рукавами появилась на показе Balenciaga Haute Couture осень/зима 2025/2026 в рамках Недели моды в Париже.

У платья были длинные рукава и вырез «лодочка», Мария-Олимпия обула лаковые туфли-лодочки на каблуках и держала в руках прямоугольный клатч, также надела солнцезащитные очки. Принцесса была с подругой, которая надела белое платье-рубашку с широким черным поясом и была обута в черные туфли-лодочки на каблуках.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Днем ранее королевская особа была замечена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осень/зима 2025/2026 в Париже. В тот день на ней было трикотажное макси-платье, которое носила без бюстгальтера и сочетала с леопардовыми босоножками на шпильке.

Принцесса Мария-Олимпия пеперд показом Giorgio Armani / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия пеперд показом Giorgio Armani / © Getty Images

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