Вау, какая роскошная: королева Дании появилась на мероприятии в гламурных желтых туфлях Manolo Blahnik с пряжками

Королева Мэри / © Getty Images

Реклама

Ее Величество сольно посетила празднование 30-й годовщины Датского психиатрического фонда (Psykiatrifonden) во дворце Мольткеса в Копенгагене.

Темой празднования был «Слон в комнате», что подчеркивало важность открытого обсуждения вопросов психического здоровья. «Слон в комнате» — это метафорическая идиома, обозначающая огромную, очевидную проблему, тему или вопрос, которую все игнорируют, избегают обсуждать или делают вид, что ее не существует. Эта ситуация часто вызывает дискомфорт, социальное напряжение, или является слишком противоречивой для открытого диалога.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Дании Мэри является покровительницей Датского психиатрического фонда с 2005 года. На мероприятии она традиционно выступила с речью, также во дворце была представлена выставка «Слон в комнате» для которой тридцать датских художников создали собственные оригинальные скульптуры слона, где слон служил одновременно произведением искусства и темой для разговора.

Реклама

По этому случаю королева Мэри надела плиссированное креповое платье миди от Valentino, воротник у которого был вышит кристаллами. Но главными акцентами образа королевы стали аксессуары, ведь она дополнила платье роскошными желтыми сатиновыми туфлями от Manolo Blahnik с гламурными крупными пряжками. В руке Мэри держала также желтый клатч от Saint Laurent, который идеально подошел к ее туфлям.

Королева Мэри / © Getty Images