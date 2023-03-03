Вау, какая: Сара Йоркская в розовом кожаном луке предстала перед камерой

Сара в красивом розовом аутфите позировала стоя на деревянной подставке в студии. На ней было пальто из веганской кожи розового цвета от Alice + Olivia, к которому она подобрала широкие и очень длинные брюки клеш со стрелками и надела молочно-белую блузку. Рыжие волосы герцогини Йоркской были красиво уложены набок, а на лице был насыщенный макияж глаз. В руках Сара держала цветок.

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"Быть креативным — это основа того, кто я есть. В последнее время я могу позволить этой части себя сиять больше, чем когда-либо. Я благодарна за партнерство с некоторыми очень талантливыми, вдохновляющими людьми, от моего соавтора @Marguerite_Kaye и всех @harpercollinsuk, @harpercollins, @millsandboonuk, @avonbooks до всех трудолюбивых людей за кулисами, которые помогли сделать мою жизнь волшебством в повседневности", - написала Сара в подписи к снимкам.

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