Вау, какая стильная: королева Максима в новом аутфите появилась на публике

Ее Величество посетила HoutWerk, в котором расположены компании из сектора круглого строительства и цифрового сектора в Утрехте. Это тот самый случай, когда даже в каске королева выглядит прекрасно.

В этот день Максима была облачена в светлое шерстяное пальто Massimo Dutti, обута в черные ботильйоны Gianvito Rossi на каблуках, а под пальто у нее была молочно-белая блузка и широкие брюки с высокой талией.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В руках королевы была черная кожаная сумка Susan Gail Vintage с бамбуковой ручкой, а на шее шарф Balmuir Helsinki цвета слоновой кости.

Максима распустила свои короткие белокурые волосы, сделала насыщенный макияж глаз и надела серьги с россыпью мелких камней в форме овала.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А несколькими днями ранее королева Максима в небесно-голубом наряде и с красивым украшением на шее блистала на рождественском музыкальном гала-концерте в театре T Spant в Буссуме.

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