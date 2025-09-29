ТСН в социальных сетях

Вау, какая: стройная Камала Харрис в платье цвета марсала с пайетками получила награду

60-летняя политик выглядела великолепно на мероприятии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Камала Харрис

Камала Харрис / © Associated Press

Бывшая вице-президент США Камала Харрис посетила мероприятие, на котором получила награду Феникс от Фонда чернокожих членов Конгресса в Вашингтоне.

Камала Харрис / © Associated Press

Камала Харрис / © Associated Press

На церемонии награждения политик появилась в эффектном вечернем образе. На ней было элегантное платье цвета марсала с пайетками приталенного силуэта и с длинными рукавами, в котором она выглядела стройной.

Камала Харрис / © Associated Press

Камала Харрис / © Associated Press

Аутфит Камала дополнила красивой прической с локонами, макияжем с длинными ресницами и шоколадным блеском на губах, а также перламутровым маникюром.

Камала Харрис / © Associated Press

Камала Харрис / © Associated Press

Уши Харрис украсила золотыми серьгами с жемчугом, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Камала Харрис / © Associated Press

Камала Харрис / © Associated Press

Напомним, Камала Харрис на презентации своей книги появилась в костюме карамельного оттенка.

