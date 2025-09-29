- Дата публикации
Вау, какая: стройная Камала Харрис в платье цвета марсала с пайетками получила награду
60-летняя политик выглядела великолепно на мероприятии.
Бывшая вице-президент США Камала Харрис посетила мероприятие, на котором получила награду Феникс от Фонда чернокожих членов Конгресса в Вашингтоне.
На церемонии награждения политик появилась в эффектном вечернем образе. На ней было элегантное платье цвета марсала с пайетками приталенного силуэта и с длинными рукавами, в котором она выглядела стройной.
Аутфит Камала дополнила красивой прической с локонами, макияжем с длинными ресницами и шоколадным блеском на губах, а также перламутровым маникюром.
Уши Харрис украсила золотыми серьгами с жемчугом, а руки - золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, Камала Харрис на презентации своей книги появилась в костюме карамельного оттенка.