Вау, какая: стройная Камала Харрис в платье цвета марсала с пайетками получила награду

Камала Харрис / © Associated Press

Реклама

Бывшая вице-президент США Камала Харрис посетила мероприятие, на котором получила награду Феникс от Фонда чернокожих членов Конгресса в Вашингтоне.

Камала Харрис / © Associated Press

На церемонии награждения политик появилась в эффектном вечернем образе. На ней было элегантное платье цвета марсала с пайетками приталенного силуэта и с длинными рукавами, в котором она выглядела стройной.

Камала Харрис / © Associated Press

Аутфит Камала дополнила красивой прической с локонами, макияжем с длинными ресницами и шоколадным блеском на губах, а также перламутровым маникюром.

Реклама

Камала Харрис / © Associated Press

Уши Харрис украсила золотыми серьгами с жемчугом, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Камала Харрис / © Associated Press

Напомним, Камала Харрис на презентации своей книги появилась в костюме карамельного оттенка.