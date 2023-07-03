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Вау, какая: Урсула фон дер Ляйен кружевным платьем подчеркнула стройную фигуру на саммите

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1478
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: Урсула фон дер Ляйен кружевным платьем подчеркнула стройную фигуру на саммите

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Такой руководителя Еврокомиссии мы еще не видели.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на саммит ЕС, который проходит в Мадриде. Перед его началом она побеседовала с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press
Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула продемонстрировала там красивый образ – такой мы ее еще не видели. На политике было бордовое кружевное платье до колен и с рукавами три четверти, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аутфит фон дер Ляйен дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями. Она сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – подвеской на золотой цепочке.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен побывала на приеме у короля Чарльза III в Лондоне. На ней было белое платье с цветочным принтом в мелкий горошек, сверху которого она надела светло-голубой укороченный жакет без воротника и пуговиц.

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Дата публикации
Просмотры
1478
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