Вау, какая: Урсула фон дер Ляйен кружевным платьем подчеркнула стройную фигуру на саммите

Такой руководителя Еврокомиссии мы еще не видели.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на саммит ЕС, который проходит в Мадриде. Перед его началом она побеседовала с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула продемонстрировала там красивый образ – такой мы ее еще не видели. На политике было бордовое кружевное платье до колен и с рукавами три четверти, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Педро Санчес и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аутфит фон дер Ляйен дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями. Она сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – подвеской на золотой цепочке.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен побывала на приеме у короля Чарльза III в Лондоне. На ней было белое платье с цветочным принтом в мелкий горошек, сверху которого она надела светло-голубой укороченный жакет без воротника и пуговиц.

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