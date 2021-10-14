Вау, какая яркая: герцогиня Корнуольская в красном пальто и шляпе-таблетке приехала с мужем в Кардифф

Сегодня герцогиня Камилла и принц Чарльз сопровождали королеву Елизавету в Кардифф.
Принц Уэльский и его супруга присутствовали на церемонии открытия шестой сессии Senedd в The Senedd в Кардиффе, в Уэльсе.
95-летняя королева посетила Кардифф, чтобы открыть последнюю сессию валлийского парламента. Прибыв на салют из 21 орудия, она сказала, что очень рада, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также ее сын принц Чарльз и Камилла, жили в этой стране.
Образ Ее Величества мы непременно рассмотрим в деталях. А сейчас хочется сказать браво Камилле! 74-летняя герцогиня потрясающе выглядела в красном пальто, к которому подобрала черные кожаные туфли на каблуках, кожаные перчатки и маленькую кожаную сумку. На голове у Камиллы красовалась шляпа-таблетка с большим красным цветком. Герцогиня надела тонкую золотую цепочку на шею, сделала красивую укладку, макияж и надела полосатую маску.
Принц Чарльз был в синем полосатом костюме, белоснежной рубашке и светлом галстуке в мелкую крапинку и обут в черные кожаные туфли. На пальце у принца сверкал золотой перстень, а на запястье были часы. При общении с Елизаветой II и Чарльз, и Камилла были в защитных масках.
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