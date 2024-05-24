Вау, какая яркая: королева Летиция в синем костюме и кедах приехала в кино

Ее Величество вернулась к работе после нескольких выходных, связанных с тем, что они с королем Филиппом праздновали 20-ю годовщину своей свадьбы.

В четверг королева Летиция присутствовала на премьере документального фильма об африканских женщинах-ученых в Мадриде.

На публике Летиция появилась в стильном синем костюме из льна и вискозы от El Corte Inglés. Он состоял из удлиненного жакета на одной пуговице и брюк клеш, который королева сочетала с белым кружевным топом, белыми любимыми кедами Vivobarefoot и белой сумкой от Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Летиция сломала фалангу пальца и теперь вынуждена отказаться от обуви на каблуках на какое-то время.

Свой образ королева дополнила также маленькими золотыми серьгами-кольцами и любимое кольцом Coreterno на пальце. Сделала макияж в теплых оттенках и распустила волосы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот же день на публике появилась и свекровь королевы Летиции - королева София, она также надела яркий синий жакет.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что случилось с роскошным свадебным платьем королевы Летиции.

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