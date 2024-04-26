Вау, какая яркая: королева Максима сходила в ресторан в Амстердаме

Королева Максима посетила социальный ресторан A Beautiful Mess в Амстердаме. Ее Величество выбрала яркий лук для очередного выхода в свет и в этот раз появилась в красном платье Natan Couture, в руках держала клатч-конверт из змеиной кожи Sophie Habsburg, обута в замшевые лодочки от Gianvito Rossi и в шляпе с широкими полями Maison Fabienne Delvigne, которая традиционно так и норовила слететь с головы королевы с порывом ветра. Поверх наряда Максима набросила пальто-накидку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У нее был насыщенный макияж глаз, серьги с бахромой в ушах и любимые браслеты на запястье. Также королева всегда носит помолвочное и обручальное кольца и часы на черном кожаном ремешке.

Днем ранее Ее Величество посетила публичное мероприятие в Гааге, где появилась в золотом аутфите и тоже в шляпе, с которой у нее произошел конфуз.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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