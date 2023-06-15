Вау, какая яркая: королева Маргрете II надела наряд в фиолетовых тонах, чтобы встретить короля Норвегии

В образе Ее Величества все вещи были идеально подобраны по цветам, а также в соответствии с любимым стилем королевы.

Королева Дании Маргрете II надела яркий наряд в фиолетовом цвете для важного мероприятия - она приветствовала короля и королеву Норвегии в Копенгагене.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Их официальный визит в Данию рассчитан на два дня и призван укрепить исторические связи и тесные добрососедские отношения между странами и двумя королевскими домами.

В частности, образ Маргрете II состоял из платья длины миди с орнаментом пейсли, а также жакета и туфель на широком устойчивом каблуке. Дополнили образ шляпа с широкими полями и лентой, сумка, а также набор украшений с драгоценными камнями в виде ромашек.

Маргрете II / Фото: Getty Images

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