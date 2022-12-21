Вау, какая яркая: королева Матильда приехала с рождественским визитом в Кортрейк

У бельгийской королевской четы насыщенная неделя перед Рождеством. Сегодня королева Матильда и король Филипп нанесли рождественский визит в Care Group Heilig Hart в Кортрейке.

49-летняя королева Матильда блистала на публике в красном брючном костюме со стрелками, который идеально сидел на ее фигуре и который сочетала с рыжими туфлями-лодочками на каблуках. В руке Ее Величество держала маленькую бежевую сумку на короткой ручке, а в ушах у нее были массивные серьги-висюльки. Идеальная укладка и легкий макияж завершали королевский образ.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Выйдя на улицу королева набросила поверх костюма пальто с меховой отделкой и стало понятно, что под его цвет она подбирала туфли. Также Матильда не забыла надеть свое любимое кольцо с сапфиром, часы и золотой браслет на запястье.

Король Филипп, кстати, тоже надел коричневое пальто, под которым у него был серый костюм.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Вчера королевская чета вместе с детьми посетила традиционный ежегодный рождественский концерт, который прошел в Королевском дворце в Брюсселе.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

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