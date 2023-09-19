Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вау, какая яркая: королева Рания в брючном костюме приехала в Нью-Йорк

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
876
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вау, какая яркая: королева Рания в брючном костюме приехала в Нью-Йорк

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Рания приехала на экономический форум, который проходит в Нью-Йорке.

Ее Величество королева Иордании выглядела стильно и ярко, надев красный брючный костюм от Gabriela Hearst, взяла с собой коричневую мини-сумку Delvaux и была в туфлях-лодочках Manolo Blahnik на каблуках.

(листайте фото вправо)

У Рании была элегатная укладка волнами, макияж, подчеркивающий ее природную красоту, а также маникюр в светлых оттенках.

(листайте фото вправо)

В осенний период многие королевские особы предпочитают носить брючные костюмы. На днях принцесса Уэльская Кэтрин появилась на мероприятии в костюме синего цвета, а ранее в сиреневом блистала королева Испании Летиция. Иорданская королева выбрала для своего выхода яркий красный оттенок.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
876
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация