Вау, какая яркая: королева София в красивом образе прибыла на церемонию

София прибыла на вручение Золотой медали автономного сообщества в Лонхе в Пальма-де-Майорке, куда приехала по случаю празднования Балеарского дня. А также на мероприятии вручали Премии Рамона Луллия, присуждаемые правительством Балеарских островов ежегодно физическим или юридическим лицам островов, добившимся успеха в любой области.

Мама короля Филиппа VI выглядела великолепно в этот день и была одета в ярко-красный брючный костюм, под которым был красный топ и обута в бежевые туфли на каблуках. В руках у Софии была маленькая бронзовая сумка.

София сделала укладку и макияж, дополнила образ красивым драгоценным колье, золотой цепью на шее и брошью на груди. Также у нее был сделан французский маникюр.

Королева София / Фото: Getty Images

Королева София часто носит брючные костюмы, любит твидовые жакеты, но в таком ярком образе мы не видели ее давно.

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