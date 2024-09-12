Вау, какая яркая: пресс-секретарь Байдена в желтом костюме пришла на брифинг

Карин Жан-Пьер любит носить деловые наряды ярких оттенков.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне продемонстрировала новый яркий аутфит.
К журналистам она вышла в желтом костюме, состоявшем из приталенного жакета с асимметричным низом и юбки-карандаша, а также в черно-белой рубашке с интересным принтом.
Лук Карин дополнила прической с кудрями и макияжем с дымчато-персиковыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца, а на руках – браслеты.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пополнила гардероб розовым брючным костюмом, который она скомбинировала со светлой блузкой с драпировкой и V-образным вырезом.
Читайте также:
- В красном платье и золотых украшениях: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге
- В изумрудном наряде и с серьгами-кольцами: новый выход пресс-секретаря Байдена
- Пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте