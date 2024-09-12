Вау, какая яркая: пресс-секретарь Байдена в желтом костюме пришла на брифинг

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне продемонстрировала новый яркий аутфит.

К журналистам она вышла в желтом костюме, состоявшем из приталенного жакета с асимметричным низом и юбки-карандаша, а также в черно-белой рубашке с интересным принтом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Лук Карин дополнила прической с кудрями и макияжем с дымчато-персиковыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца, а на руках – браслеты.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пополнила гардероб розовым брючным костюмом, который она скомбинировала со светлой блузкой с драпировкой и V-образным вырезом.

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