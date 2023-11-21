Вау, какая яркая: принцесса Кейт в абсолютно новом образе появилась на церемонии приветствия президента Южной Кореи

Кейт и Уильям Уэльские встретились с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем по случаю его государственного визита в Великобританию. Президента сопровождает его супруга – первая леди Ким Кон Хи.

Принцесса Уэльская во время приветственной встречи продемонстрировала новый образ, Ее Высочество появилась перед камерами в красном пальто-накидке с огромным бантом на груди от Catherine Walker, в красной шляпе с широкими полями и замшевых туфлях в тон на каблуках.

Принц и принцесса Уэльские на встрече с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

Волосы Кейт собрала в низкий красивый пучок, надела сапфировые серьги с бриллиантами из шкатулки своей свекрови принцессы Дианы и сделала светлый маникюр.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Также принцесса акцентировала внимание на глазах, накрасив их чуть более выразительно, чем обычно и подчеркнула румянами скулы. Кстати, в пальто с похожим бантом и такого же красного цвета Кэтрин появилась на рождественском концерте Together at Christmas в 2021 году, а также в ее гардеробе есть такое же черное – оба они от Catherine Walker.

Принц и принцесса Уэльские на встрече с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в темно-синем длинном пальто и синих брюках, его кожаные туфли были идеально начищены, также он надел белую рубашку и подобрал красный галстук в тон наряда его супруги.

Принц и принцесса Уэльские на встрече с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

По случаю визита президентской четы Южной Корей в Великобританию сегодня вечером в Букингемском дворце состоится прием. Возможно, увидим королевских дам в тиарах и уж точно они будут в вечерних платьях.

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