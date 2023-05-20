Вау, какая: Юлия Тимошенко похвасталась роскошным платьем-вышиванкой

Народный депутат продемонстрировала красивый образ в национальном наряде и на высоких каблуках.

Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook новое фото, на котором она похвасталась роскошным национальным нарядом.

На фото нардеп предстала в белом платье с разноцветной вышивкой, кружевом и рукавами три четверти. Талию Юлия Владимировна подчеркнула тканевым поясом с вышивкой и металлической пряжкой.

Юлия Тимошенко / Фото: Facebook/Юлия Тимошенко

Наряд политик скомбинировала с синими атласными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.

Образ Тимошенко дополнила фирменной косой, макияжем с акцентом на глазах и элегантными серьгами.

"Донедавна большинство из нас одевали украинскую рубашку потому, что это было красиво, изысканно, стильно. Теперь же украинская вышиванка стала нашей второй, а, может, и первой кожей. Это – наряд украинского духа! Наряд тех людей, которые знают цену свободы и независимости. Теперь надеть украинскую вышиванку – за честь! Это одежда мужественных и гордых людей свободного Мира!" – написала Юлия Тимошенко в посте.

Напомним, Екатерина Бужинская продемонстрировала нежный аутфит в голубом платье-вышиванке, в котором она выступила на благотворительном концерте в США.

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