Вау, какая: Юлия Тимошенко продемонстрировала роскошный образ в платье-вышиванке

Народный депутат поздравила христиан западного обряда с Рождеством.

Сегодня, 25 декабря, Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым. Она опубликовала на своей странице в Instagram красивую фотографию, которую подписала:

"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!"

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

На фото политик появилась в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и пышными рукавами. Талию нардеп подчеркнула белым поясом.

Аутфит Юлия Владимировна дополнила любимой прической – низким хвостом с выпущенными спереди прядями. Она сделала нежный макияж с акцентом на глазах. Лицо выглядело свежим, молодым и на нем не было морщин. Французский маникюр завершил праздничный образ народного депутата.

Подписчики Тимошенко в восторге от снимка. В комментариях они оставили ей много комплиментов: "Красивая", "Очень красивая", "Роскошное платье", "Вы невероятная, Юлия Владимировна", "Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!", "Модель! Вам нет возраста!", "Вы очень красивая и замечательная женщина".

Не удержался от комментариев и Павел Зибров. "Красавица", "Женщина любимая", — написал артист под фото.

Напомним, недавно Тимошенко опубликовала в Facebook милое фото с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сделанное в студии политической передачи. Так нардеп поздравила товарища с днем рождения.

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